Обвиняемая в неуплате налогов блогер Лерчек передумала вести блог в Instagram чужими руками

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж Артём передумали вести свой блог в социальной сети Instagram*. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал супругам меру пресечения в виде запрета определённых действий, включая пользование Интернетом, однако Чекалины нашли лазейку в правилах — наняли специального сотрудника, который публиковал бы их видео в Сети.

Теперь же, по данным телеграм-канала, блогеры передумали из-за страха, что их могут отправить в СИЗО и они не сумеют собрать деньги, чтобы погасить долг перед налоговой. Стоит отметить, что на страницу Лерчек подписано 10,4 миллиона пользователей, а на её мужа — 4 миллиона.

Ранее известный адвокат Александр Добровинский отметил, что Чекалины играют с огнём, продолжая вести блог в Instagram. По словам юриста, у правоохранителей рано или поздно возник бы вопрос, с какой целью они снимают и публикуют новые фото и видео.