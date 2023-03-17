Звёздный адвокат предупредил, что Лерчек играет с огнём и может оказаться в СИЗО
Адвокат Добровинский: Блогеры Чекалины играют с огнём, продолжая вести блог в Instagram
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины, которые наняли человека для ведения своего блога в Instagram*, вполне могут оказаться в СИЗО из-за нарушения судебного запрета. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил известный адвокат Александр Добровинский.
Суд на время следствия запретил блогерше и её супругу пользоваться интернетом и телефоном, за исключением экстренных ситуаций. Чтобы выйти из положения и не потерять подписчиков, Чекалины решили продолжить вести свой блог, просто чужими руками. Но, по словам Добровинского, сам факт публикации новых постов в их аккаунтах может быть расценён как нарушение постановления суда.
"Так что они, конечно, играют с огнём. Уловка с тем, что публикации делает другой человек, может сработать, но в какой-то момент всё равно у правоохранительных органов возникнет вопрос, для чего они снимают эти фото и видео. Если для семейного альбома, то почему это всё оказывается в соцсетях? И будет неважно, кто это выставил, они могут оказаться в СИЗО", — пояснил Добровинский.
Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы.
* Социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek