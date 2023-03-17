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17 марта, 16:05

Звёздный адвокат предупредил, что Лерчек играет с огнём и может оказаться в СИЗО

Адвокат Добровинский: Блогеры Чекалины играют с огнём, продолжая вести блог в Instagram

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины, которые наняли человека для ведения своего блога в Instagram*, вполне могут оказаться в СИЗО из-за нарушения судебного запрета. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил известный адвокат Александр Добровинский.

Суд на время следствия запретил блогерше и её супругу пользоваться интернетом и телефоном, за исключением экстренных ситуаций. Чтобы выйти из положения и не потерять подписчиков, Чекалины решили продолжить вести свой блог, просто чужими руками. Но, по словам Добровинского, сам факт публикации новых постов в их аккаунтах может быть расценён как нарушение постановления суда.

"Так что они, конечно, играют с огнём. Уловка с тем, что публикации делает другой человек, может сработать, но в какой-то момент всё равно у правоохранительных органов возникнет вопрос, для чего они снимают эти фото и видео. Если для семейного альбома, то почему это всё оказывается в соцсетях? И будет неважно, кто это выставил, они могут оказаться в СИЗО", — пояснил Добровинский.

Налоговый облом: За что блогерше-миллиардерше Лерчек грозит до 7 лет колоний

Налоговый облом: За что блогерше-миллиардерше Лерчек грозит до 7 лет колоний

Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы.

* Социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Ольга Годуненко
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