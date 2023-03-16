Суд запретил блогерше Лерчек пользоваться интернетом

Как сообщает корреспондент Лайфа, Лерчек запретили пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу, а телефон она может использовать только для вызова полиции и скорой. Перед этим блогерша обратилась к суду и попросила разрешить ей доступ в Сеть, поскольку страничка в Instagram* — "единственный источник заработка и единственная возможность кормить детей".