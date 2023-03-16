Суд запретил блогерше Лерчек пользоваться интернетом
Савёловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которую вместе с мужем обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Как сообщает корреспондент Лайфа, Лерчек запретили пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу, а телефон она может использовать только для вызова полиции и скорой. Перед этим блогерша обратилась к суду и попросила разрешить ей доступ в Сеть, поскольку страничка в Instagram* — "единственный источник заработка и единственная возможность кормить детей".
Блогер Лерчек обращается к суду. Видео © LIIFE
Напомним, ранее блогерше Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Сегодня стало известно, что против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы.
Кто такая блогерша Лерчек и как она заработала свои богатства, Лайф объяснял здесь.
* Социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена.
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