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16 марта, 15:53

Первые слова блогерши Лерчек в суде: "Шок, удивление"

Блогерша Лерчек в суде прокомментировала возбуждённые против неё уголовные дела

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прокомментировала возбуждённые против неё уголовные дела, отметив, что была в шоке, узнав сегодня о новых обвинениях.

"Как вы думаете, что я могла почувствовать? Шок, удивление. В любом случае я надеюсь на справедливость. На то, что будет позитивный исход", — рассказала Лерчек в суде, где сегодня изберут меру пресечения ей и её супругу Артёму.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в суде. Видео © LIFE

Мишустин прокомментировал громкое дело блогерши Лерчек

Мишустин прокомментировал громкое дело блогерши Лерчек

Напомним, ранее блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Сегодня стало известно, что против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы. Сейчас они находятся в суде, где им должны избрать меру пресечения.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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