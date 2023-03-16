Первые слова блогерши Лерчек в суде: "Шок, удивление"

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прокомментировала возбуждённые против неё уголовные дела, отметив, что была в шоке, узнав сегодня о новых обвинениях.

"Как вы думаете, что я могла почувствовать? Шок, удивление. В любом случае я надеюсь на справедливость. На то, что будет позитивный исход", — рассказала Лерчек в суде, где сегодня изберут меру пресечения ей и её супругу Артёму.