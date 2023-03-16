Первые слова блогерши Лерчек в суде: "Шок, удивление"
Блогерша Лерчек в суде прокомментировала возбуждённые против неё уголовные дела
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прокомментировала возбуждённые против неё уголовные дела, отметив, что была в шоке, узнав сегодня о новых обвинениях.
"Как вы думаете, что я могла почувствовать? Шок, удивление. В любом случае я надеюсь на справедливость. На то, что будет позитивный исход", — рассказала Лерчек в суде, где сегодня изберут меру пресечения ей и её супругу Артёму.
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в суде. Видео © LIFE
Напомним, ранее блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Сегодня стало известно, что против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы. Сейчас они находятся в суде, где им должны избрать меру пресечения.
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