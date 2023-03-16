Блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных привезли в суд для избрания меры пресечения по второму уголовному делу. Им предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Вину миллионеры не признали.

Блогершу Лерчек и её мужа привезли в суд для избрания меры пресечения. Видео © LIFE

"В ближайшее время с участием Прокуратуры Северного административного округа суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Валерии и Артёма Чекалиных меры пресечения в виде запрета определённых действий", — рассказали в Прокуратуре Москвы.