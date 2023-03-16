Блогершу Лерчек и её мужа привезли в суд
Блогерше Лерчек и её мужу предъявили обвинение в отмывании денег, вину они не признали
Блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных привезли в суд для избрания меры пресечения по второму уголовному делу. Им предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Вину миллионеры не признали.
Блогершу Лерчек и её мужа привезли в суд для избрания меры пресечения. Видео © LIFE
"В ближайшее время с участием Прокуратуры Северного административного округа суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Валерии и Артёма Чекалиных меры пресечения в виде запрета определённых действий", — рассказали в Прокуратуре Москвы.
Как уточняет SHOT, блогеры не смогли погасить долг налоговой в 311 млн по первому уголовному делу, поскольку у них арестованы счета.
Напомним, ранее блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Сегодня стало известно, что против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере.
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