"Будем скучать": Блогерша Лерчек опубликовала "прощальный" пост
Блогер Чекалина обратилась к подписчикам в "прощальном" посте: Будем по вам скучать
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) с мужем Артёмом. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), которая в четверг стала фигуранткой ещё одного уголовного дела, опубликовала в запрещённой соцсети пост, похожий на прощальный. В нём она поблагодарила подписчиков за поддержку и призналась, что они с супругом будут очень скучать по интернет-популярности.
"Так сложно было выбрать фотографии для этого поста, особенно когда телефон в руках последние минут. Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти семь лет со мной. Тут. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать", — написала блогерша.
Напомним, что 7 марта блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — свыше 300 млн рублей, а её мужу Артёму — в пособничестве этому преступлению. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, где среди прочего обнаружили золотые слитки и другие предметы роскоши. А сегодня стало известно, что в отношении блогерши Лерчек и её мужа завели второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, чета Чекалиных в апреле 2021 года "отмыла" 130 млн рублей, приобретя на них доллары.
Кто такая блогерша Лерчек и как она заработала свои богатства, Лайф объяснял здесь.