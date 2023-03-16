"Будем скучать": Блогерша Лерчек опубликовала "прощальный" пост

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), которая в четверг стала фигуранткой ещё одного уголовного дела, опубликовала в запрещённой соцсети пост, похожий на прощальный. В нём она поблагодарила подписчиков за поддержку и призналась, что они с супругом будут очень скучать по интернет-популярности.

"Так сложно было выбрать фотографии для этого поста, особенно когда телефон в руках последние минут. Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти семь лет со мной. Тут. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать", — написала блогерша.