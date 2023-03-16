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16 марта, 15:16
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Мишустин прокомментировал громкое дело блогерши Лерчек

Мишустин заявил, что в ситуации с блогершей Лерчек и её мужем нужно смотреть на суть обвинений

<p>Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/lerchek_group" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Vk / ler_chek

В случае с обвинениями против блогеров Чекалиных нужно смотреть на суть дела. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Новые люди".

Глава политсилы Алексей Нечаев отметил, что на прошлой неделе "прогремела история" с обысками с участием ОМОНа у "семьи блогеров-предпринимателей". Он призвал "покончить раз и навсегда с такой практикой".

"Будем скучать": Блогерша Лерчек опубликовала "прощальный" пост

"Будем скучать": Блогерша Лерчек опубликовала "прощальный" пост

"По ситуации, о которой вы сказали, с блогерами — естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть, что было предъявлено", — подчеркнул Мишустин и попросил разобраться в ситуации присутствовавших на встрече представителей ФНС.

Ранее Лайф сообщал, что блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) и её мужа Артёма привезли в суд для избрания меры пресечения по второму уголовному делу.

Счета и имущество семьи Лерчек арестованы по делу об уклонении от налогов

Счета и имущество семьи Лерчек арестованы по делу об уклонении от налогов

Напомним, 7 марта Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — свыше 300 миллионов рублей, а её мужу Артёму — в пособничестве этому преступлению. СК показал видео обыска в доме блогеров-миллиардеров, где среди прочего обнаружили золотые слитки и другие предметы роскоши. А сегодня стало известно, что в отношении Лерчек и её мужа возбудили второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, чета Чекалиных в апреле 2021 года отмыла 130 млн рублей, приобретя на них доллары.

Кто такая блогерша Лерчек и как она заработала свои богатства, Лайф объяснял здесь.

Никита Никонов
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Криминал

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