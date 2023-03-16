Мишустин прокомментировал громкое дело блогерши Лерчек

В случае с обвинениями против блогеров Чекалиных нужно смотреть на суть дела. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Новые люди".

Глава политсилы Алексей Нечаев отметил, что на прошлой неделе "прогремела история" с обысками с участием ОМОНа у "семьи блогеров-предпринимателей". Он призвал "покончить раз и навсегда с такой практикой".

"По ситуации, о которой вы сказали, с блогерами — естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть, что было предъявлено", — подчеркнул Мишустин и попросил разобраться в ситуации присутствовавших на встрече представителей ФНС.

Ранее Лайф сообщал, что блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) и её мужа Артёма привезли в суд для избрания меры пресечения по второму уголовному делу.