Мишустин прокомментировал громкое дело блогерши Лерчек
Мишустин заявил, что в ситуации с блогершей Лерчек и её мужем нужно смотреть на суть обвинений
Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Vk / ler_chek
В случае с обвинениями против блогеров Чекалиных нужно смотреть на суть дела. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Новые люди".
Глава политсилы Алексей Нечаев отметил, что на прошлой неделе "прогремела история" с обысками с участием ОМОНа у "семьи блогеров-предпринимателей". Он призвал "покончить раз и навсегда с такой практикой".
"По ситуации, о которой вы сказали, с блогерами — естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть, что было предъявлено", — подчеркнул Мишустин и попросил разобраться в ситуации присутствовавших на встрече представителей ФНС.
Ранее Лайф сообщал, что блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) и её мужа Артёма привезли в суд для избрания меры пресечения по второму уголовному делу.
Напомним, 7 марта Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — свыше 300 миллионов рублей, а её мужу Артёму — в пособничестве этому преступлению. СК показал видео обыска в доме блогеров-миллиардеров, где среди прочего обнаружили золотые слитки и другие предметы роскоши. А сегодня стало известно, что в отношении Лерчек и её мужа возбудили второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, чета Чекалиных в апреле 2021 года отмыла 130 млн рублей, приобретя на них доллары.
Кто такая блогерша Лерчек и как она заработала свои богатства, Лайф объяснял здесь.