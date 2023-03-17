Блогер-миллиардерша Лерчек с мужем нашли лазейку в запрете на публикацию постов

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины, обвиняемые в неуплате налогов и отмывании денег, намерены продолжать вести деятельность в Сети, несмотря на судебный запрет. На "инстаграм" четы подписано свыше 10,4 млн и 4 млн пользователей соответственно, и они не хотят терять фолловеров из-за отсутствия публикаций. Об этом стало известно SHOT.

По данным телеграм-канала, юристы семьи проанализировали постановление суда и сочли, что есть масса вариантов обойти запрет. Так, в документе нет ограничений на съёмки новых видео, которое может выкладывать в соцсеть кто-то из окружения Чекалиных. Предположительно, обвиняемые уже нашли "сотрудника" на подобную работу.

Пока в аккаунтах Чекалиных новых постов нет, в случае их появления правоохранителям придётся решить вопрос о законности подобных действий. А суд может изменить меру пресечения супругам на содержание в СИЗО.