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17 марта, 14:29

Блогер-миллиардерша Лерчек с мужем нашли лазейку в запрете на публикацию постов

Блогер Лерчек и её муж хотят обойти судебный запрет на публикации постов в Сети

<p>Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины, обвиняемые в неуплате налогов и отмывании денег, намерены продолжать вести деятельность в Сети, несмотря на судебный запрет. На "инстаграм" четы подписано свыше 10,4 млн и 4 млн пользователей соответственно, и они не хотят терять фолловеров из-за отсутствия публикаций. Об этом стало известно SHOT.

По данным телеграм-канала, юристы семьи проанализировали постановление суда и сочли, что есть масса вариантов обойти запрет. Так, в документе нет ограничений на съёмки новых видео, которое может выкладывать в соцсеть кто-то из окружения Чекалиных. Предположительно, обвиняемые уже нашли "сотрудника" на подобную работу.

Пока в аккаунтах Чекалиных новых постов нет, в случае их появления правоохранителям придётся решить вопрос о законности подобных действий. А суд может изменить меру пресечения супругам на содержание в СИЗО.

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Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы. Суд на время следствия запретил блогерше пользоваться интернетом и телефоном, за исключением экстренных ситуаций. Лерчек успела попрощаться с подписчиками, пообещав, что будет скучать.

* Социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена.

Татьяна Миссуми
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