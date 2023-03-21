Адвокат предостерёг блогеров, которые "освободили" себя от налогов, как Лерчек и Митрошина
Адвокат Жорин предрёк увеличение дел против блогеров, которые "освободили" себя от налогов
Звёздный адвокат Сергей Жорин считает, что в скором времени количество уголовных дел в отношении блогеров, коучей и прочих инфоцыган будет только увеличиваться. Всё дело в том, что инфлюенсеры, решив, что они свободны от налогов, сформировали "серый" сегмент экономики, с которого можно собрать неплохие отчисления в бюджет страны.
"Ранее правоохранительные органы их не трогали, чтобы избежать скандалов и напряжённости. Ведь блогеры обладают большой аудиторией — и это могло бы вызвать широкий резонанс. Однако теперь, видимо, приоритеты изменились", — пояснил Жорин в беседе с "Вечерней Москвой".
Поэтому, по словам адвоката, интерес силовиков к инфлюенсерам будет возрастать на протяжении некоторого времени, по крайней мере до тех пор, пока они не начнут исправно платить налоги.
Ранее стало известно, что вслед за громким делом блогерши Лерчек СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина та же — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 миллионов рублей.