Адвокат предостерёг блогеров, которые "освободили" себя от налогов, как Лерчек и Митрошина

Звёздный адвокат Сергей Жорин считает, что в скором времени количество уголовных дел в отношении блогеров, коучей и прочих инфоцыган будет только увеличиваться. Всё дело в том, что инфлюенсеры, решив, что они свободны от налогов, сформировали "серый" сегмент экономики, с которого можно собрать неплохие отчисления в бюджет страны.

"Ранее правоохранительные органы их не трогали, чтобы избежать скандалов и напряжённости. Ведь блогеры обладают большой аудиторией — и это могло бы вызвать широкий резонанс. Однако теперь, видимо, приоритеты изменились", — пояснил Жорин в беседе с "Вечерней Москвой".