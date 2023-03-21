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21 марта, 11:51

Адвокат предостерёг блогеров, которые "освободили" себя от налогов, как Лерчек и Митрошина

Адвокат Жорин предрёк увеличение дел против блогеров, которые "освободили" себя от налогов

Звёздный адвокат Сергей Жорин считает, что в скором времени количество уголовных дел в отношении блогеров, коучей и прочих инфоцыган будет только увеличиваться. Всё дело в том, что инфлюенсеры, решив, что они свободны от налогов, сформировали "серый" сегмент экономики, с которого можно собрать неплохие отчисления в бюджет страны.

"Ранее правоохранительные органы их не трогали, чтобы избежать скандалов и напряжённости. Ведь блогеры обладают большой аудиторией — и это могло бы вызвать широкий резонанс. Однако теперь, видимо, приоритеты изменились", — пояснил Жорин в беседе с "Вечерней Москвой".

Поэтому, по словам адвоката, интерес силовиков к инфлюенсерам будет возрастать на протяжении некоторого времени, по крайней мере до тех пор, пока они не начнут исправно платить налоги.

Лайф узнал об официальном доходе и квартирах блогера Митрошиной, подозреваемой в неуплате налогов

Лайф узнал об официальном доходе и квартирах блогера Митрошиной, подозреваемой в неуплате налогов

Ранее стало известно, что вслед за громким делом блогерши Лерчек СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина та же — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 миллионов рублей.

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"МВД Медиа"

Наталья Исакова
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