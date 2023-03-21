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21 марта, 08:20

Лайф узнал об официальном доходе и квартирах блогера Митрошиной, подозреваемой в неуплате налогов

Подозреваемая в неуплате налогов блогерша Митрошина официально владеет одной компанией в России

<p>Блогер Александра Митрошина. Обложка © VK / <a href="https://sun1-27.userapi.com/impg/SolL0tNMemSY08DTyqY9HJtZH82Sqjn8OjAX1A/c6DxvE6NONY.jpg?size=483x604&quality=95&sign=9be2498979dd92158edb4baad3a57e22&c_uniq_tag=21hdKm8MNN8coiKsWbmEygTnXvJ8mxN9PLo4GmgblM0&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexandramitroshina_vk</a></p>

Блогер Александра Митрошина. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk

На блогера Александру Митрошину, которая подозревается в неуплате более 120 миллионов рублей налогов, в России официально зарегистрирована только одна компания — ООО "Инновационные технологии для блогеров", годовой доход которой всего около 7,5 миллиона рублей. При этом курсы Митрошиной стоят от 5 до 110 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Также блогер до своего переезда в Дубай в 2022 году была совладельцем ООО "Тынеодна". Доход этой компании по документам порядка 11 миллионов рублей. В России девушка, по информации телеграм-канала, успела купить несколько квартир. Став популярной, она взяла апартаменты в "Москва-Сити" (стоимость от 40 до 70 миллионов). Кроме того, Митрошина владеет квартирой в Бутове (61 квадрат) и апартаментами (111 квадратов) в самом центре столицы, на Большой Дмитровке, возле Большого театра. Помимо этого в конце прошлого года Александра купила апартаменты в Дубае за 300 тысяч долларов (более 23 миллионов рублей), чтобы получить резидентство в ОАЭ.

Блогер Александра Митрошина. Фото © VK / alexandramitroshina_vk

Блогер Александра Митрошина. Фото © VK / alexandramitroshina_vk

1 апреля у Митрошиной запланирован "трансформационный" форум в Дубае, где она расскажет о неудачных запусках проектов и о жизненных испытаниях. Доступ к онлайн-трансляции стоит от 5900 рублей, посетить мероприятие вживую — уже от 31 до 110 тысяч рублей. Изначально это мероприятие девушка планировала провести в России.

Митрошина является сторонницей блогера Алексея Навального. Кроме того, она выступала против воссоединения Крыма с Россией и проведения специальной военной операции, а также призывала к митингам в городах РФ. По делу об уклонении от уплаты налогов ей грозит до трёх лет колонии.

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Напомним, ранее СК возбудил дело против Александры Митрошиной из-за неуплаты более 120 миллионов рублей налогов. По версии следствия, блогер, являясь индивидуальным предпринимателем и работая по упрощённой схеме налогообложения, с октября 2020 по май 2022 года заработала существенно больше допустимого лимита и не стала переходить на обычную систему уплаты налогов. Кроме того, она использовала аффилированные ею ИП, чтобы скрыть свои доходы. Александре не впервой оказываться в такой ситуации, ранее она уже подозревалась в неуплате более 200 миллионов рублей налогов.

Никита Никонов
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