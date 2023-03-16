Известный режиссёр назвал звезду "Уэнсдей" наглой и токсичной

Режиссёр Стивен С. ДеНайт назвал актрису Дженну Ортегу, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Уэнздей", наглой и токсичной. Такую реакцию вызвало её признание, что она давила на съёмочную группу и не считала, что прописанные в сценарии реплики подходят для её персонажа — Уэнздей Аддамс.

"Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны. Я люблю результаты её работы, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе", — написал он в Twitter.

ДеНайт также добавил, что всегда беседует с актёрами об их репликах и сюжете, объясняя принцип построения сценария, ведь не всегда артисты знают финал истории и не понимают, как дальше будет раскрываться их персонаж. Режиссёр списал слова Ортеги на неопытность и юный возраст.