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16 марта, 12:04

Известный режиссёр назвал звезду "Уэнсдей" наглой и токсичной

Режиссёр ДеНайт обвинил звезду сериала "Уэнсдей" Ортегу в токсичности

<p>Дженна Ортега. Фото © Getty Images / Dominik Bindl</p>

Дженна Ортега. Фото © Getty Images / Dominik Bindl

Режиссёр Стивен С. ДеНайт назвал актрису Дженну Ортегу, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Уэнздей", наглой и токсичной. Такую реакцию вызвало её признание, что она давила на съёмочную группу и не считала, что прописанные в сценарии реплики подходят для её персонажа — Уэнздей Аддамс.

"Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны. Я люблю результаты её работы, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе",написал он в Twitter.

ДеНайт также добавил, что всегда беседует с актёрами об их репликах и сюжете, объясняя принцип построения сценария, ведь не всегда артисты знают финал истории и не понимают, как дальше будет раскрываться их персонаж. Режиссёр списал слова Ортеги на неопытность и юный возраст.

Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега снялась в фильме "Крик-6"

Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега снялась в фильме "Крик-6"

Ранее сообщалось, что актриса Дженна Ортега, известная по работе в популярном сериале "Уэнздей", может сняться в продолжении фильма кинорежиссёра Тима Бёртона "Битлджус".

Татьяна Миссуми
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