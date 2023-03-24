Съёмки нового сезона Top Gear не будут возобновлять из-за ДТП с ведущим Флинтоффом

Съёмки нового сезона известного британского телешоу об автомобилях Top Gear не будут возобновлять из-за аварии, в которую в декабре прошлого года попал ведущий Эндрю Флинтофф. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление продюсеров.

Телеведущий после ДТП во время съёмок программы на гоночном треке в графстве Суррей на юге Англии был госпитализирован. Он получил несколько переломов и всё ещё восстанавливается.

"Учитывая обстоятельства, мы думаем, что было бы неуместно возобновить съёмки 34-го сезона Top Gear", — приводит издание заявление продюсеров.

Кроме того, они извинились перед ведущим после расследования инцидента. А газета Times сообщает, что Флинтофф покинет шоу, ведущим которого был с 2019 года.