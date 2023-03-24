Съёмки нового сезона Top Gear не будут возобновлять из-за ДТП с ведущим Флинтоффом
Съёмки нового сезона известного британского телешоу об автомобилях Top Gear не будут возобновлять из-за аварии, в которую в декабре прошлого года попал ведущий Эндрю Флинтофф. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление продюсеров.
Телеведущий после ДТП во время съёмок программы на гоночном треке в графстве Суррей на юге Англии был госпитализирован. Он получил несколько переломов и всё ещё восстанавливается.
"Учитывая обстоятельства, мы думаем, что было бы неуместно возобновить съёмки 34-го сезона Top Gear", — приводит издание заявление продюсеров.
Кроме того, они извинились перед ведущим после расследования инцидента. А газета Times сообщает, что Флинтофф покинет шоу, ведущим которого был с 2019 года.
Напомним, несколько лет назад в аварию попал экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд. Это произошло во время съёмок серии шоу The Grand Tour. Журналист перевернулся за рулём спортивного электромобиля, который затем загорелся. Серьёзных травм Хаммонд не получил. Его коллега и друг Джереми Кларксон рассказывал, что после всех страшных аварий у Ричарда начались проблемы с памятью.