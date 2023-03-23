"Трясутся руки": Дана Борисова стала жертвой весеннего обострения и обратилась к психиатру
Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала об обострении биполярного расстройства
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова призналась подписчикам в запрещённой соцсети, что весеннее обострение не обошло её стороной, у 46-летней знаменитости — биполярное расстройство и её состояние за последние недели ухудшилось.
Теледива рассказала, что уже посетила зарубежного психиатра и он выписал ей новый дорогостоящий препарат. Среди побочных реакций — трясущиеся руки. По словам Борисовой, это очень заметно во время прямых эфиров, поэтому она решила откровенно рассказать о своём лечении и расставить все точки над "i".
Ранее врач-психиатр Дмитрий Петелин рассказал, почему именно весной у многих обостряются психические расстройства. Оказалось, всему виной повышенная солнечная активность. Организм человека реагирует на повышение уровня освещённости, отсюда и все проблемы.
Дана Борисова — телеведущая, прославившаяся в 90-х благодаря передаче "Армейский магазин", и постоянная участница популярных ток-шоу, в которых рассказывает о самых нелицеприятных подробностях из своей жизни. Она несколько лет страдала от наркозависимости и даже была на волосок от гибели. Ведущей помог справиться с недугом Андрей Малахов, к которому обратилась мать Даны с просьбой спасти её дочь. Сразу после съёмок теледиву отправили на лечение в рехаб за границу. Вот уже несколько лет Дана ведёт здоровый образ жизни. О том, как Борисова боролась с зависимостью и как она живёт сейчас, читайте на сайте uznayvse.ru.