Психиатр объяснил, по каким маячкам распознать весеннее обострение у близкого человека

Весенний период характеризуется увеличением количества обострений как у пациентов с хроническими заболеваниями психики, так и у пациентов с впервые выявляемыми нарушениями. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-психиатр Василий Шуров. Связывают эту тенденцию с увеличением светового дня.

"Весной, что называется, природа оживает, у людей меняется гормональный фон, увеличивается количество нейромедиаторов. И пациенты, у которых есть определённая предрасположенность к заболеваниям из области "большой" психиатрии, к биполярному аффективному расстройству или расстройствам шизофренического спектра, у них часто случаются обострения. И они попадают в стационар", — объяснил эксперт.

Если вы находитесь на улице и видите человека со странным поведением, агрессивного, одетого не по сезону, пристающего к людям или просто громко кричащего, обращающего на себя внимание, собеседник Лайфа рекомендует вызвать полицию, которая приедет на место с психиатрической бригадой.

"В семье, если знают, что родственник болен, всегда видят маячки срыва. Это может быть как стремление к самоизоляции, так и наоборот — желание выйти из дома при любой возможности. Такой человек к чему-то прислушивается, проявляет агрессию в отношении ближайших родственников. Ясно, что начинается обострение, надо госпитализировать или вести человека в психиатрический диспансер, к которому он приписан", — говорит Шуров.

А вот если заболевание возникает первично, то здесь заметить, что близкому человеку нужна помощь, намного сложнее. Психиатр рекомендует быть внимательными друг к другу, обращать внимание на странности в поведении.

"Человек может испытывать весь спектр эмоций, но если эмоция постоянная, если вы видите, что ваш родственник меняется, особенно с элементами агрессии и неадекватности, то здесь нужно обращаться к специалисту", — заключил собеседник Лайфа.