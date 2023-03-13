Психиатры нашли лекарство для борьбы с нервным ковырянием кожи и выдёргиванием волос

Психиатры из Чикагского университета выяснили, что препарат мемантин, используемый для лечения симптомов болезни Альцгеймера, помогает в борьбе с психическими расстройствами, которые связаны с расчёсыванием кожи и выдёргиванием волос. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Psychiatry.

Обсессивно-компульсивные расстройства дерматилломания и трихотилломания проявляются на фоне стресса или у лиц с неуравновешенной психикой. Первое заключается в неконтролируемом воздействии на кожу, например выдавливании воспалений, сдирании болячек и заусенцев, кусании губ, расцарапывании ран и неровностей кожи, а второе — в вырывании волос на голове и других частях тела.

В исследовании участвовало 100 человек. Половина из них принимала мемантин, а половина — плацебо. Выяснилось, что препарат значительно улучшает состояние пациентов. Симптомы стали слабее у 26 человек и полностью исчезли у шести по сравнению с тремя и одним из группы плацебо соответственно. Авторы проекта считают, что мемантин оказался даже успешнее психотерапии.