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13 марта, 13:14

Психиатры нашли лекарство для борьбы с нервным ковырянием кожи и выдёргиванием волос

AJP: Психиатры нашли препарат, помогающий от нервного ковыряния кожи

Психиатры из Чикагского университета выяснили, что препарат мемантин, используемый для лечения симптомов болезни Альцгеймера, помогает в борьбе с психическими расстройствами, которые связаны с расчёсыванием кожи и выдёргиванием волос. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Psychiatry.

Обсессивно-компульсивные расстройства дерматилломания и трихотилломания проявляются на фоне стресса или у лиц с неуравновешенной психикой. Первое заключается в неконтролируемом воздействии на кожу, например выдавливании воспалений, сдирании болячек и заусенцев, кусании губ, расцарапывании ран и неровностей кожи, а второе — в вырывании волос на голове и других частях тела.

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В исследовании участвовало 100 человек. Половина из них принимала мемантин, а половина — плацебо. Выяснилось, что препарат значительно улучшает состояние пациентов. Симптомы стали слабее у 26 человек и полностью исчезли у шести по сравнению с тремя и одним из группы плацебо соответственно. Авторы проекта считают, что мемантин оказался даже успешнее психотерапии.

Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, как определить у себя обсессивно-компульсивное расстройство. Медик напомнил, что для ОКР характерны навязчивые мысли, образы или идеи (обсессии) и нежелательные повторяющиеся действия (компульсии).

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Никита Никонов
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