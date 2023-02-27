Врач пояснил, как можно самостоятельно диагностировать ОКР

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский рассказал, как можно самостоятельно определить у себя обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). В беседе с "Газетой.ru" он сообщил, что об этом недуге может говорить желание повторять какие-либо действия снова и снова.

Медик напомнил, что для обсессивно-компульсивного расстройства характерны навязчивые мысли, образы или идеи (обсессии) и нежелательные повторяющиеся действия (компульсии). Эти мысли могут быть связаны с чем угодно, в частности со страхом заражения инфекцией или причинения вреда людям. Чтобы избавиться от них, многие выполняют повторяющиеся действия: долго моют руки, читают мантры или проверяют, всё ли на месте. Все эти действия, по словам врача, снимают тревогу, но временно. В случае если присутствует подозрение на ОКР, важно обратиться в больницу за получением профессиональной помощи.

"Чтобы справиться с симптомами ОКР, в первую очередь стоит попробовать ведение дневника: записывание мыслей и чувств поможет вам выявить триггеры и шаблоны, которые способствуют появлению симптомов ОКР. Помочь снизить тревожность и улучшить настроение может и регулярная физическая активность", — пояснил Самбурский.

Он также добавил, что способствует расслаблению и дыхательная практика, которую можно делать ежедневно. Во избежание тревожного состояния стоит делиться переживаниями с близкими. Не стоит забывать о том, что нужно и самому проявлять сострадание к себе, так как избавление от ОКР — сложный процесс, который требует усилий.