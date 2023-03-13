Врач объяснила, как распознать и пресечь развитие РПП у подростков

Ни для кого не секрет, что в подростковом возрасте тело человека меняется и зачастую телесные изменения воспринимаются слишком болезненно. Именно в данный период и возникает расстройство пищевого поведения (РПП). Врач – психиатр-психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт в беседе с Лайфом объяснила, как распознать и пресечь развитие такого недуга у подростков.

По словам специалиста, для формирования здорового пищевого поведения необходимо придерживаться так называемого интуитивного питания. Правило в этой системе только одно: есть нужно только тогда, когда вы голодны. Поэтому в первую очередь, как отметила психиатр, родители должны обратить внимание на изменение пищевых привычек ребёнка. Помочь тут может дневник питания, в котором указывается время приёма пищи и уровень голода в тот момент, а также после еды.

"Для измерения уровня голода используется шкала от ноля до десяти, где ноль — это слабость, физическое недомогание от отсутствия еды, а 10 — чувство переполненности желудка, из-за чего сложно что-либо делать, сильный дискомфорт. Приём пищи необходимо начинать при уровне голода три, когда голод терпим и есть ощущение пустоты в желудке", — отметила Вирт.

Во время приёма пищи нужно концентрироваться только на еде, не отвлекаясь на чтение, телевизор или гаджеты. Соответственно, как подчеркнула наша собеседница, когда подросток за обедом или ужином параллельно делает какое-то ещё дело, то это только способствует набору лишнего веса. Также медик напомнила, что РПП характеризуется избеганием "опасной" и "вредной" пищи. Однако необходимо понимать, что лишние килограммы появляются не от плохой еды, а от переедания. И, к примеру, одна тысяча калорий, полученная от моркови, абсолютно равна одной тысяче калорий, полученной от шоколада.

"Однако подростку не всегда бывает легко вновь начать есть то, что он считал вредным. Чтобы облегчить задачу, можно помочь ребёнку распределить всю "плохую" еду по иерархии, начиная с менее вредной. Сначала следует начать есть менее пугающий продукт. Когда тревога во время еды станет низкой, можно перейти к следующему продукту из списка", — пояснила врач.

Если же вышеуказанные способы оказались малоэффективны, то необходимо уже обратиться к специалисту, резюмировала психиатр.