Психиатр объяснил, почему весной у некоторых людей "съезжает кукуха"

Весна ещё толком не вступила в свои права, а число безумных выходок россиян растёт тревожными темпами. К примеру, только за минувшую неделю в Москве один неадекват толкнул 16-летнего подростка под поезд метро, другой пытался вломиться к Ленину в Мавзолей ради отпущения грехов. В беседе с изданием "Москва 24" врач-психиатр Дмитрий Петелин рассказал, почему именно весной у многих "съезжает кукуха".

Медик отметил, что такого заболевания, как весеннее обострение, в медицине не существует, однако межсезонье действительно может влиять на людей, имеющих расстройства. В частности, у них могут проявиться депрессия, усталость, а также проблемы со сном и аппетитом. При этом на психически здоровых гражданах смена сезона никак не отражается. А если говорить о пациентах с шизофренией и некоторыми другими видами психозов, то обострения у них случаются из-за того, что световой день становится дольше.

"Считается, что это реакция на изменение уровня освещённости. Весной он растёт, а осенью снижается. Это довольно заметно влияет на многие психические процессы, что может проявляться у некоторых пациентов", — пояснил Петелин.

По словам врача, период сезонного обострения в среднем длится около двух-трёх месяцев. При этом в странах, расположенных ближе к экватору, оно будет наименее заметно, так как разница между летом и зимой там не так ярко выражена.