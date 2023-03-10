Толкнувшему подростка под поезд в метро предъявили обвинение и назначили экспертизу
61-летнему мужчине, который ранее толкнул подростка под прибывающий поезд на станции метро, назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом информирует в пятницу пресс-служба Прокуратуры Москвы. Подозреваемому уже предъявили обвинение в покушении на убийство. Сам он, как сообщалось ранее, раскаивается в содеянном, но мотивов своего поступка он объяснить не может.
На станции метро "Киевская" в Москве пассажир толкнул подростка под прибывающий поезд. Видео © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
"Мужчине, толкнувшего подростка под поезд, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении мужчины под стражу", — сообщили в прокуратуре.
Напомним, что 9 марта мужчина, состоящий на учёте в ПНД, исподтишка толкнул 15-летнего парня под прибывающий поезд на станции метро "Киевская". К счастью, подростка быстро вытащили обратно на платформу, его жизни ничто не угрожает.
ГУ МВД РФ по Москве