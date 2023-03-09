"Раскаиваюсь": Появилось видео допроса неадеквата, толкнувшего подростка под поезд в метро

Мужчина, который в Москве на станции метро "Киевская" Кольцевой ветки метро толкнул 15-летнего мальчика под поезд, на допросе раскаялся в совершённом поступке. По его словам, он понимал, что несовершеннолетний может погибнуть.

Допрос мужчины, толкнувшего 15-летнего подростка под поезд в Московском метрополитене. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

"Раскаиваюсь", — сказал задержанный на камеру оперативников столичного ГУ МВД России.

Он также сообщил, что не в состоянии объяснить, зачем совершил этот поступок, ведь конфликта с мальчиком у него не было.