В Москве на станции метро "Киевская" 61-летний пассажир толкнул 15-летнего подростка на пути прямо под прибывающий поезд. Видео с моментом происшествия опубликовал столичный Департамент транспорта.

На кадрах: люди ждут поезда, когда один из пассажиров внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает его прямо под поезд. Мальчик чудом выжил.

На станции метро "Киевская" в Москве пассажир толкнул подростка под прибывающий поезд. Видео © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

"На станции метро "Киевская" мужчина 1961 года рождения толкнул несовершеннолетнего мальчика под движущийся электропоезд. 15-летний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения", — рассказали в Прокуратуре Москвы о сегодняшнем инциденте.

Толкнувший парня 61-летний москвич задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Известно, что раньше мужчина неоднократно обращался за психиатрической помощью.