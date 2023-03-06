Подмосковная "яжемать" устроила разборки из-за сына и сломала другому мальчику позвоночник

В Сергиевом Посаде женщина сломала ребёнку позвоночник за то, что он толкнул её сына с горки. Видео драки публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, потасовка началась с того, что 9-летний мальчик начал материться на детской площадке. Это не понравилось школьнику постарше, и он толкнул сквернослова с горки. "Пострадавший" побежал жаловаться матери, а та уже решила проучить обидчика. На "разборки" она взяла старшего 17-летнего сына. Женщина толкала и била мальчика, в итоге он попал в больницу.

В Сергиевом Посаде женщина сломала ребёнку позвоночник за то, что он толкнул её сына с горки. Видео © SHOT