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6 марта, 08:56
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Подмосковная "яжемать" устроила разборки из-за сына и сломала другому мальчику позвоночник

В Сергиевом Посаде женщина сломала ребёнку позвоночник за то, что он толкнул её сына с горки

В Сергиевом Посаде женщина сломала ребёнку позвоночник за то, что он толкнул её сына с горки. Видео драки публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, потасовка началась с того, что 9-летний мальчик начал материться на детской площадке. Это не понравилось школьнику постарше, и он толкнул сквернослова с горки. "Пострадавший" побежал жаловаться матери, а та уже решила проучить обидчика. На "разборки" она взяла старшего 17-летнего сына. Женщина толкала и била мальчика, в итоге он попал в больницу.

В Сергиевом Посаде женщина сломала ребёнку позвоночник за то, что он толкнул её сына с горки. Видео © SHOT

А ранее психолог объяснила, в каких случаях ребёнку позволено применить физическую силу. По словам Наталии Дербенёвой, у малыша должна быть возможность применить физическую силу в качестве самозащиты, однако он должен понимать, что нельзя бить девочек и тех, кто младше или слабее.

В Ачинске мать четыре дня лечила дома обварившегося кипятком сына, пока он не умер

В Ачинске мать четыре дня лечила дома обварившегося кипятком сына, пока он не умер

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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