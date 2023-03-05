Психолог объяснила, в каких случаях ребёнку позволено применить физическую силу

У ребёнка должна быть возможность применить физическую силу в качестве самозащиты. Такое мнение высказала практикующий психолог и сооснователь детского сада "Infant School Хамовники" Наталия Дербенёва. Как указала специалист, есть ситуации, "в которых ребёнок может и должен ударить".

"Здесь очень важно избегать крайностей: не лишать ребёнка права на защиту, но и не требовать от него постоянного применения физической силы. Поэтому родители должны научить различать те ситуации, когда ребёнок может применить силу. Применение силы допустимо в случае самозащиты, когда избежать драки уже не получается, а также в случае защиты слабого", — отметила Дербенёва в беседе с "Газетой.ru".

Психолог также добавила, что ребёнок должен знать, что нельзя бить девочек и тех, кто младше или слабее. Также нельзя бить первым — это обязательное правило для малышей, но с подростками оно может работать не всегда, подчеркнула эксперт.