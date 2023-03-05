Как выявить талант ребёнка по его привычкам: 5 признаков

Правильный психологический подход в воспитании ребёнка нацелен на сохранение его интереса в какой-либо деятельности, потому что талант — это и есть высокий уровень способностей в том или ином занятии. Об этом Лайфу рассказал психолог Роман Таланов.

Психолог Роман Таланов рассказал, как обнаружить талант у ребёнка. Фото предоставлено героем публикации.

"Нередко в школьные или дошкольные годы у детей может проявляться талант к успеваемости в каком-то занятии, будь то рисование, музыка или любая другая дисциплина, хобби. Не менее редко изначальный талант забывается ребёнком, если его не развивать. Пик проявления таланта варьируется в возрасте четырёх-пяти лет, но бывает и позже", — пояснил он.

Эксперт назвал несколько категорий способностей, которые можно заметить у детей в раннем возрасте. Первая — натуралистический талант, когда малыш интересуется природой через наблюдение и изучение её законов (философия, биология и другие науки). Вторая — физический талант, означающий отличное владение собственным телом (к примеру, гимнастика).

"Третья категория — талант к языкознанию, это интерес к письму, книгам, чтению. Всё это говорит о способностях к миру лингвистики (будущие филологи, писатели, переводчики, библиографы). Четвёртая категория — логико-математический талант, большой интерес к математическому подсчёту и взаимоотношениям между предметами", — продолжил специалист.

Пятая группа — артистический талант, ребёнок любит декламировать стихи, проявляет игровую активность. Такие малыши обожают быть в центре внимания, перевоплощаться в разные образы во время игр. Эксперт предупредил, что в дошкольном возрасте все дети активны и легко преуспевают в нескольких видах деятельности, в этом и заключается иллюзия. Поэтому родителям нужно найти самый сильный интерес ребёнка, чтобы развивать именно его.

По словам Таланова, нужно стараться воспринимать сына или дочь объективно, не навязывая собственных предпочтений. Чтобы дети могли свободно определиться со своим хобби, следует предоставить им эту возможность. В доме должно быть всё — от книг, красок, кистей до спортивного инвентаря.

"Также я бы рекомендовал фотографии природы в виде календарей, плакатов. Это активирует, развивает визуально-пространственный интеллект и даёт возможность заинтересовать ребёнка окружающим миром, чтобы активировать у него тягу к познанию в целом, ведь наша планета — это фундамент наук, символ развития эстетического вкуса и знаний", — добавил психолог.

Когда обнаружится тяга ребёнка к чему-то определённому, следует помочь малышу углубить знания с помощью секций. И, конечно, не забывайте хвалить своё чадо и исключить любые сравнения с ровесниками, посоветовал Таланов. А вот компьютерные игры, гаджеты, негативные ролики вредны для детской психики, предупредил он.