Психолог рассказал, как вырастить вундеркинда в тесной квартире по примеру семьи Тепляковых

Несколько дней назад стало известно, что в семье десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой родился восьмой ребёнок. Девочка вместе с братьями, сёстрами, родителями и котами живёт в однокомнатной квартире. Врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, как жизнь в стеснённых условиях влияет на психику детей и как возможно вырастить в них вундеркиндов.

"Каких-то серьёзных противопоказаний для психики детей в плотности проживания нет. Нельзя сказать, что статистика или исследования говорят, что если у ребёнка нет своей комнаты, то он вырастает неполноценным с точки зрения психического развития. Однако здесь стоит вопрос комфортности. Важно взять во внимание отношения в семье между родителями и детьми", — отметил эксперт.

По словам психолога, дети могут испытывать дискомфорт из-за условий проживания, если видят иную ситуацию в семьях своих друзей или одноклассников. Тем не менее этот фактор не является противопоказанием для многодетной семьи жить в более скромных условиях, но только при наличии хороших отношений между родными. Врач добавил, что дети, растущие в такой атмосфере, с большой вероятностью сами захотят иметь большую семью, когда вырастут.

Что касается феноменальных умственных способностей, то ребёнок уже рождается с ними, считает психолог. При этом правильное воспитание необходимо, чтобы не загубить таланты.

"На мой взгляд, это врождённая особенность ребёнка. Он не прошёл специальную школу, чтобы к небольшому возрасту у него сложился такой склад ума и личности. Тем не менее в этом есть и заслуга родителей, что они поощряют его, а не угнетают. Талант малыша можно легко загубить обесцениванием или пренебрежением. Задача родителей в том, чтобы его развить и поддержать", — указал специалист.

Фомин добавил, что детям важно чувствовать себя частью команды. Если же ребёнок противопоставляет свою личность сверстникам, то он может стать изгоем и объектом для шуток. По словам психотерапевта, чтобы принять свои особенности, нужно иметь силу воли, характер и поддержку родных.