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1 марта, 11:24

Живут в однокомнатной квартире: В семье десятилетней студентки МГУ Тепляковой родился восьмой ребёнок

В семье десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой родился восьмой ребёнок

В семье Тепляковых, которая прославилась на всю страну после того, как девятилетняя дочка Алиса поступила на психологический факультет МГУ, родился восьмой ребёнок. Как пишет kp.ru, его назвали Сулейманом в честь правителя Османской империи.

"Восьмой ребёнок совсем крошечный, грудничок. Жена Наташа всё время занята с детьми, измождённая вся. Нам показалось, муж относится к ней как-то небрежно, как к производительнице. Самого Теплякова тоже видим. Он всегда в гиперактивности. И бывает довольно груб, некоторые к нему и подходить боятся... Жалеем детей. Ну каково им в однокомнатной-то квартире, это же уму непостижимо", — отметили соседи семьи.

Несмотря на свой внушительный численный состав, семья Тепляковых продолжает проживать в однокомнатной квартире в столичном районе Зюзино. Сам отец семейства продолжает быть уверенным в том, что если обучать детей по его системе раннего развития, то Россия обгонит весь мир в системе образования.

Однако по некоторым данным, Алиса Теплякова обучается сразу в нескольких вузах. Так, в феврале появилась информация, что она учится на втором курсе Московского педагогического государственного университета, а также обучается в Белорусско-Российском университете. Кроме этого, журналисты узнали, что 10-летняя Теплякова является студенткой Финансового университета при Правительстве РФ.

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Ранее Лайф рассказывал, что десятилетняя студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова проверила эгоцентрическое мышление младших братьев.

Обложка ©

YouTube / "Центральное телевидение"

Артур Белкин
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