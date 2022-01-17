В Нью-Йорке бездомный афроамериканец толкнул женщину под поезд и назвал себя богом
40-летняя женщина скончалась на месте. Преступник задержан, ему предъявлены обвинения.
Фото © Pixabay
В Нью-Йорке 15 января бездомный афроамериканец в метро толкнул женщину под поезд. Об этом сообщает New York Post.
Unhinged homeless man Simon Martial admits to deadly Times Square subway shove, declares himself 'God' https://t.co/09RDiLas74 pic.twitter.com/RLObGY7m8r— New York Post (@nypost) January 16, 2022
Инцидент произошёл на станции метро "Таймс-сквер". 61-летний Саймон Маршал беспричинно толкнул пассажирку под приближающийся состав. Женщина скончалась на месте. Погибшей оказалась 40-летняя Алисса Го.
"Пошли вы! Потому что я бог. Да, я сделал, потому что могу это сделать", — прокричал задержанный на вопросы о причинах поступка.
Мужчине предъявлены обвинения.
Ранее в США пилота упавшего самолёта спасли из-под колёс несущегося навстречу поезда за секунду до тарана. Произошедшее запечатлели нагрудные камеры сотрудников полиции. Пострадавшего госпитализировали.
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