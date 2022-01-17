В Нью-Йорке бездомный афроамериканец толкнул женщину под поезд и назвал себя богом

В Нью-Йорке 15 января бездомный афроамериканец в метро толкнул женщину под поезд. Об этом сообщает New York Post.

Unhinged homeless man Simon Martial admits to deadly Times Square subway shove, declares himself 'God' https://t.co/09RDiLas74 pic.twitter.com/RLObGY7m8r — New York Post (@nypost) January 16, 2022

Инцидент произошёл на станции метро "Таймс-сквер". 61-летний Саймон Маршал беспричинно толкнул пассажирку под приближающийся состав. Женщина скончалась на месте. Погибшей оказалась 40-летняя Алисса Го.

"Пошли вы! Потому что я бог. Да, я сделал, потому что могу это сделать", — прокричал задержанный на вопросы о причинах поступка.

Мужчине предъявлены обвинения.