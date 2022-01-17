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В Нью-Йорке бездомный афроамериканец толкнул женщину под поезд и назвал себя богом

40-летняя женщина скончалась на месте. Преступник задержан, ему предъявлены обвинения.

17 января, 00:16

Фото © Pixabay

В Нью-Йорке 15 января бездомный афроамериканец в метро толкнул женщину под поезд. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошёл на станции метро "Таймс-сквер". 61-летний Саймон Маршал беспричинно толкнул пассажирку под приближающийся состав. Женщина скончалась на месте. Погибшей оказалась 40-летняя Алисса Го.

"Пошли вы! Потому что я бог. Да, я сделал, потому что могу это сделать", — прокричал задержанный на вопросы о причинах поступка.

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Мужчине предъявлены обвинения.

Ранее в США пилота упавшего самолёта спасли из-под колёс несущегося навстречу поезда за секунду до тарана. Произошедшее запечатлели нагрудные камеры сотрудников полиции. Пострадавшего госпитализировали.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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