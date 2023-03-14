Психиатр рассказала, как с помощью сказкотерапии справиться с тревогой

Справиться с тревожными мыслями, которые могут посещать человека, можно при помощи сказкотерапии, когда каждый самостоятельно проигрывает ту или иную ситуацию и прорабатывает неприятные моменты. Об этом Лайфу рассказала врач-психиатр, психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт.

"Если человек сам придумывает сказку, то её можно с точки зрения психоанализа интерпретировать, что, например, гора означает то-то, а человек взобрался на гору — это вот это. В неспокойной, тревожной ситуации сказкотерапия может даже для взрослых стать эффективным способом справиться со своими внутренними тревогами. С чего лучше начать данный вид терапии? В первую очередь, когда пациент — взрослый человек — приходит на приём, психотерапевт его расспрашивает о том, что его волнует, как протекали симптомы, что было в детстве, в подростковом возрасте", — рассказала Вирт.

Благодаря тому что человек в выдуманной им истории обдумывает и проходит различные тревожные моменты, он может с первого раза ощутить эффективность подобной методики. Однако подобная терапия не является "волшебной" и её эффективность ещё предстоит доказать специалистам. Куда чаще сказкотерапию применяют при работе с детьми, которые более открыты для того, чтобы поведать о своих проблемах.

"Ещё родителям я советую рассказывать сказки. Допустим, если у ребёнка присутствует сепарационная тревога (страх разлуки с родителями, излишняя, не соответствующая возрасту, зависимость от них), родители могут рассказывать сказки о том, как герой остался один, без взрослых, как он справился с этим. Для этого подойдут такие сказки, как "Мальчик-с-пальчик", "Гензель и Гретель", "Красная Шапочка", или родители могут сочинить свою историю, и было бы интересно подключить к процессу самого ребёнка", — подытожила специалист.