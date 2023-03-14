Невролог объяснил, какие причины приводят к инсульту в молодом возрасте

Инсульты в раннем возрасте — явление крайне редкое, однако неприятное и встречающееся в медицинской практике. Нарушение кровообращения головного мозга у молодого человека может быть обусловлено несколькими причинами. Подробнее о них в беседе с Лайфом рассказал врач-невролог "СМ-клиники" Артём Барышев.

"Для молодого и относительно здорового человека получить пережатый сосуд довольно затруднительно и для этого должны быть определённые предпосылки: чаще всего такой причиной становится анатомическая аномалия в сосуде, его патологическое сужение либо извитость. А проявляется такая ситуация ещё до инсульта, чаще всего головными болями, чувством распирания головы либо ощущением пульсации", — заметил Барышев.

Более распространённой причиной возникновения инсульта может быть образование тромбов в сосудах или же нижних конечностях. При этом предсказать их появление довольно-таки трудно из-за скрытого протекания процесса. Чаще всего их проявлением становится онемение конечностей, боли в груди, учащённое сердцебиение или же отёки в ногах. Ещё более опасными являются внутримозговые кровоизлияния.

"Самыми частыми причинами таких ситуаций являются сосудистые аномалии, аневризмы и проблемы свёртывания крови. И если первые два фактора являются человеческими особенностями и должны учитываться в виде определённых рисков, нарушения свёртывания крови являются фактически болезнью и стоят того, чтобы исключить их заранее, так как причины их множественны и не всегда очевидны, начиная от генетических особенностей и заканчивая нарушением количества витаминов в организме, поражением печени и даже глистными инвазиями или приёмом антибиотиков", — добавил специалист.

Барышев также посоветовал в случае появления какого-либо дискомфорта или недомогания не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу для прохождения обследования или диспансеризации.