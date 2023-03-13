Врач рассказал, как диагностировать у себя синдром хронической усталости

Ранней весной многие люди испытывают беспричинную утомляемость и усталость, которые не проходят, даже если хорошо отдохнуть и поспать. Вину они пытаются переложить на плохую погоду или суету большого города, но, по словам специалистов, всё сложнее — и порой за эмоциональным и физическим истощением скрывается синдром хронической усталости (СХУ). О том, как самостоятельно диагностировать его, в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал автор методик восстановления работоспособности космонавтов и лётного состава, разработчик практических инструментов лечения синдрома хронической усталости врач-психотерапевт Аркадий Кузнецов.

По его словам, жители мегаполисов испытывают такие же физиологические, эмоциональные и климатические нагрузки, как и космонавты на полигоне.

"Самостоятельно заподозрить у себя синдром хронической усталости просто: всё, что раньше восстанавливало, не восстанавливает. Раньше человек поработал, устал — пришёл домой, лёг спать, а утром он бодрый и с хорошим настроением. В этом случае никакой хронической усталости у него нет. Но если ни сон, ни отпуск не дают улучшения, то пора обратиться к врачу", — советует специалист.

Чтобы не попасть в ловушку монотонности, Кузнецов рекомендует пересмотреть характер питания. Важно, чтобы оно было разнообразным и сбалансированным. Особое внимание стоит уделить приёму витамина D, дефицит которого испытывают многие люди, или мультивитаминных комплексов. По словам эксперта, синдром хронической усталости легче предупредить, чем лечить, поэтому при возможности стоит сделать генетический анализ действия серотонина, адреналина и норадреналина.

"От их наличия или отсутствия зависит наш образ жизни. Скажем, если у ребёнка присутствуют риски возникновения болезни Альцгеймера, то его воспитание, нагрузки будут совершенно иными, нежели у его ровесника. Хотя само заболевание может проявиться лишь во второй половине жизни. Идея в том, чтобы действовать превентивно, потому что синдром хронической усталости легче предупредить, чем лечить", — пояснил медик.