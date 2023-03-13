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12 марта, 21:21

Россиянам перечислили признаки недостатка железа в организме

Эндокринолог Бартенева назвала усталость и сухость кожи симптомами недостатка железа

Постоянная усталость, сухость кожи и изменения вкусовых предпочтений могут говорить о недостатке железа в организме человека. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники "Ниармедик" на Симоновском Валу Анна Бартенева.

"Жалобы, сопровождающие данное состояние, весьма разнообразны и неспецифичны. Это может быть как постоянная усталость, слабость, снижение работоспособности, так и сухость кожи, выпадение и ломкость волос, а также изменение вкусовых пристрастий, восприимчивость к инфекциям и многое другое", — пояснила эндокринолог в беседе с "Газета.ru".

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По словам Бартеневой, чтобы выявить наличие дефицита железа, необходимо сдать общий анализ крови, а также анализы на ферритин и железо. Но трактовать результаты и назначать препараты должен врач. Медик также отметила, что сейчас недостаток железа встречается очень часто, "особенно среди женского населения". Эндокринолог напомнила, что физиологическая потребность в железе у взрослого мужчины составляет 10 мг, у женщины — 18 мг.

Ранее кардиолог Анна Новикова назвала отёки на лице признаком проблем с почками и щитовидкой. По словам медика, также это может быть симптомом отёка Квинке — аллергической реакции на укусы насекомых, новые лекарства или продукты. В подобной ситуации нужно сразу обратиться к врачу.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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