Врач перечислила сигналы, говорящие о проблемах с щитовидкой

Щитовидная железа, как известно, является регулятором обмена веществ и отвечает за рост и развитие нашего организма. Как рассказала в беседе с Лайфом врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-клиники" Эльвина Бинатова, некоторые неочевидные признаки могут как раз говорить о проблемах данного органа.

По её словам, основными нарушениями щитовидки являются гипотиреоз и гипертиреоз. При гипотиреозе снижаются функции этого органа, а проявляется он сонливостью, апатией, утомляемостью, а также нарушением циркуляции крови в конечностях. Кроме того, в числе характерных признаков недуга — выпадение и ломкость волос, одутловатость лица, редкий пульс, осиплость голоса, склонность к запорам, нарушение менструального цикла и снижение либидо.

Основными нарушениями щитовидки являются гипотиреоз и гипертиреоз Фото © Unsplash

"Отёки — один из наиболее постоянных симптомов гипотиреоза. Они образуются за счёт скопления жидкости в организме. При более тяжёлых стадиях заболевания выраженная отёчность может также сопровождаться снижением слуха, сухостью кожных покровов, ломкостью ногтей, болями в мышцах. При беременности это может повлиять на формирование нервной трубки плода", — указала врач.

При гипотиреозе пациенты могут также жаловаться на боли и слабость в мышцах, медлительность в движениях, продолжила медик. Что касается гипертиреоза, то его признаками считаются перепады настроения, нервозность, мелкий тремор, нарушения сна, учащённый или неустойчивый стул и резкое похудение. Также в числе симптомов — потливость, повышенный аппетит, плохая переносимость высоких температур и учащённый пульс.

Симптомом гипертиреоза является и пучеглазие, а именно заболевание экзофтальм, которое чаще всего развивается на фоне нарушения работы щитовидной железы. Врач объяснила, что при повышенной функции щитовидной железы оно возникает из-за скопления жидкости в жировой ткани за глазом. Вместе с этим недуг может сопровождаться увеличением шеи в объёме в виде диффузного токсического зоба.

Симптомом гипертиреоза является и пучеглазие, а именно заболевание экзофтальм, которое чаще всего развивается на фоне нарушения работы щитовидной железы Фото © Unsplash

"Симптомы заболеваний щитовидной железы не всегда специфичны. Существуют и другие заболевания щитовидной железы, которые проявляются такими признаками, как чувство кома в горле, дискомфорт при глотании или дискомфортные ощущения при ношении водолазок, шарфов", — резюмировала собеседница Лайфа.