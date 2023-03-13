Врач рассказала, как не заболеть во время оттепели
Терапевт Чернышова посоветовала не забывать носить шапку и шарф в начале весны
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием "Вечерняя Москва" объяснила, как не заболеть во время оттепели. По словам специалиста, весной из-за переменчивой погоды чаще активируются вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания.
"Весна — самый сезон для ОРВИ. Все подобные инфекции ждут, когда мы переохладимся, чтобы начать активно расползаться. Но и любое хроническое заболевание может обостриться после переохлаждения", — считает медик.
Именно поэтому Чернышова отметила, что носить шапку и шарф в начале весны так же необходимо, как и зимой или поздней осенью. Кроме того, по возможности следует одеваться многослойно, потому что в марте погода слишком переменчива. С собой можно носить дополнительные носки, чтобы не находиться в мокрой обуви. Если ноги уже промокли, то врач рекомендует согреться под тёплым душем. При отсутствии такой возможности необходимо помыть руки тёплой водой, подержав их подольше под краном. В заключение терапевт посоветовала добавить в рацион овощи, зелень, продукты натурального происхождения, а также хорошенько высыпаться.
Ранее иммунолог Вера Яковлева рассказала о заболеваниях, которые чаще всего обостряются весной. По словам медика, сейчас, в частности, растёт количество случаев желудочно-кишечных болезней. Кроме того, всё больше людей стали сталкиваться с весенней аллергией.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв