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13 марта, 14:47

Врач рассказала, как не заболеть во время оттепели

Терапевт Чернышова посоветовала не забывать носить шапку и шарф в начале весны

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием "Вечерняя Москва" объяснила, как не заболеть во время оттепели. По словам специалиста, весной из-за переменчивой погоды чаще активируются вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания.

"Весна — самый сезон для ОРВИ. Все подобные инфекции ждут, когда мы переохладимся, чтобы начать активно расползаться. Но и любое хроническое заболевание может обостриться после переохлаждения", — считает медик.

Именно поэтому Чернышова отметила, что носить шапку и шарф в начале весны так же необходимо, как и зимой или поздней осенью. Кроме того, по возможности следует одеваться многослойно, потому что в марте погода слишком переменчива. С собой можно носить дополнительные носки, чтобы не находиться в мокрой обуви. Если ноги уже промокли, то врач рекомендует согреться под тёплым душем. При отсутствии такой возможности необходимо помыть руки тёплой водой, подержав их подольше под краном. В заключение терапевт посоветовала добавить в рацион овощи, зелень, продукты натурального происхождения, а также хорошенько высыпаться.

Весна придёт в Москву и область на следующей неделе

Весна придёт в Москву и область на следующей неделе

Ранее иммунолог Вера Яковлева рассказала о заболеваниях, которые чаще всего обостряются весной. По словам медика, сейчас, в частности, растёт количество случаев желудочно-кишечных болезней. Кроме того, всё больше людей стали сталкиваться с весенней аллергией.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Наталья Исакова
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