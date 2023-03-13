Врач рассказала, как не заболеть во время оттепели

Именно поэтому Чернышова отметила, что носить шапку и шарф в начале весны так же необходимо, как и зимой или поздней осенью. Кроме того, по возможности следует одеваться многослойно, потому что в марте погода слишком переменчива. С собой можно носить дополнительные носки, чтобы не находиться в мокрой обуви. Если ноги уже промокли, то врач рекомендует согреться под тёплым душем. При отсутствии такой возможности необходимо помыть руки тёплой водой, подержав их подольше под краном. В заключение терапевт посоветовала добавить в рацион овощи, зелень, продукты натурального происхождения, а также хорошенько высыпаться.