Весна придёт в Москву и область на следующей неделе

Последний день этой недели и вся следующая принесут жителям Москвы потепление, заверил в беседе с телеканалом "360" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Однако "откат в зиму" ещё будет, хоть и ненадолго.

Так, уже в воскресенье, 12 марта, столичные столбики термометров покажут до 5 градусов выше нуля, а вечером возможны заморозки. Причём выходной день принесёт много осадков — до 15 миллиметров при месячной норме в 40 миллиметров.

В понедельник москвичей ожидает небольшой мороз, однако все следующие до субботы дни будут тёплыми. По словам метеоролога, ожидается 5–6 градусов выше нуля, южный ветер и ровное атмосферное давление.

"Но откат в зиму всё равно будет. Когда? За пределами следующей недели. Никогда не было такого, чтобы сразу наступала весна. Неустойчивость атмосферы достаточно велика, на севере ещё довольно холодно, любой прорыв холодного воздуха на юг закончится возвратом зимы, но кратковременным", — добавил он.