Москвичи не ощутят весеннее тепло на выходных, и вот почему

В Москве к воскресенью, 12 марта, температура воздуха поднимется до плюс пяти градусов, но из-за сильной влажности и ветра тепло не будет ощущаться. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что утром в субботу в российскую столицу придут воздушные массы с юга, которые сформировались в районе Турции.

"Уже к вечеру субботы температура повысится на 13–14 градусов. Она будет повышаться в течение дня и к позднему вечеру будет от нуля до минус двух градусов. Это будет сопровождаться очень сильным ветром — 15–20 метров в секунду", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

На выходных столица будет находиться в тёплом секторе циклона. Температура ночью будет от минус двух до нуля градусов, а днём потеплеет до плюс трёх-пяти. При этом, как указал Вильфанд, москвичи не ощутят этого тепла, потому что, во-первых, погода будет сопровождаться осадками, причём вполне интенсивными во всех трёх фазах: это будет преимущественно мокрый снег, достаточно заметная фаза дождя и небольшая фаза снега.

"И второе: порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. При такой погоде, когда воздух насыщен влагой, и при порывистом ветре будет ощущение отрицательной температуры", — подчеркнул синоптик.