Высота сугробов в Москве 9 марта установила новый рекорд

К утру четверга 9 марта сугробы в Москве выросли до 42 см и установили новый рекорд зимы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Высота сугробов в Москве вновь побила рекорд этой зимы, на ВДНХ нашей они выросли до 42 см. Ещё один подарок от погоды к 8 Марта", — цитирует метеоролога ТАСС.

При этом в других районах столицы, по словам синоптика, сугробы и вовсе выросли до 45–46 см. А в Московской области их высота превысила 50 см.