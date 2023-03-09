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9 марта, 07:32

Высота сугробов в Москве 9 марта установила новый рекорд

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: Сугробы в Москве 9 марта побили рекорд высоты

К утру четверга 9 марта сугробы в Москве выросли до 42 см и установили новый рекорд зимы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Высота сугробов в Москве вновь побила рекорд этой зимы, на ВДНХ нашей они выросли до 42 см. Ещё один подарок от погоды к 8 Марта", — цитирует метеоролога ТАСС.

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При этом в других районах столицы, по словам синоптика, сугробы и вовсе выросли до 45–46 см. А в Московской области их высота превысила 50 см.

Ранее Вильфанд рассказал, что зимой солнце в Москве светило только на 67% от сезонной нормы. Меньше всего в январе — 21 час.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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