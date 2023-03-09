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8 марта, 23:18

Жителей нескольких регионов предупредили о необычных холодах

Вильфанд: В нескольких регионах будет необычно холодно

В ближайшие дни в Мурманской, Томской областях, Карелии и на Таймыре ожидается понижение температуры на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Морозы будут до 30 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по его словам, в Мурманской области понижение температуры на 12 градусов ниже нормы продлится до 11 марта. В Карелии такая погода будет царить на два дня меньше — холода отступят уже завтра.

"На Таймыре прогнозируются до минус 35-41 градуса, что на 7-14 градусов ниже нормы", — заявил Вильфанд в разговоре с ТАСС.

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Обложка ©

Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Анатолий Симоненко
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