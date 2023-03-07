Солнце за всю зиму светило в Москве всего 83 часа

В Москве за прошедшую зиму зарегистрировано только 67,5% от сезонной нормы солнечного сияния, общая продолжительность которого составила всего 83 часа. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

За декабрь продолжительность солнечного сияния в столице РФ была 22 часа при норме 18 часов. В январе солнце светило всего 21 час, а норма — 33 часа. В феврале было 40 часов солнечного света, хотя до этого в среднем было 72 часа.

"В декабре более-менее стандартно, а вот в январе было заметно меньше солнечных дней. Норма — это усреднённые за весь период наблюдения показатели. То есть январь и февраль были хмурыми, причём заметно хмурыми. Они существенно уступали обычным показателям продолжительности солнечного сияния в столице", — сказал Вильфанд в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, в январе и феврале продолжительность солнечного сияния в Москве была меньше минимум в полтора раза, чем в эти месяцы в среднем.