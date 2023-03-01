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1 марта, 13:23

Столица мрака: Петербуржцы за всю зиму видели солнце всего 52 часа

Синоптик Колесов: Солнце в Петербурге за зиму светило чуть больше двух суток

В Санкт-Петербурге солнце за три зимних месяца светило всего 52 часа, при этом минувшая зима не стала самой пасмурной в истории метеонаблюдений. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Солнце в Санкт-Петербурге светило очень мало в феврале, поэтому общее количество составило 51,9 часа. Для зимы это мало, хотя были и более пасмурные зимы, например, 2009 год с солнечным сиянием всего 26,8 часа. Но, когда вспоминаешь 1976 год и 129 часов солнца за зиму, понимаешь, что в этом году его не хватило", — написал он в телеграм-канале.

Синоптик добавил, что температура воздуха в Северной столице зимой была на 1,3 градуса выше климатической нормы. Однако он подчеркнул, что речь об экстремальном потеплении не идёт. Прошедшая зима заняла устойчивое 19-е место в списке самых тёплых лет. Сильнее всего воздух прогревался в Санкт-Петербурге 19 января — до +5 градусов, а холоднее всего было 8 января — до -17,3 градуса.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Варвара Романова
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