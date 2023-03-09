Москвичей предупредили о грядущих 20-градусных морозах и ледяном дожде

В ночь на 11 марта в Московском регионе ожидаются "январские морозы". Местами температура воздуха упадёт до минус 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы: в Москве — минус 10 – минус 12, по области — минус 9 – минус 14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до минус 15 – минус 20", — приводит РИА "Новости" слова специалиста.

Синоптик отметил, что днём в субботу с приближением тёплого атмосферного фронта начнётся небольшой снег, который поздним вечером местами станет переходить в ледяной дождь.