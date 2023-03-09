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9 марта, 15:25

Москвичей предупредили о грядущих 20-градусных морозах и ледяном дожде

Синоптик Тишковец: Москвичей 11 марта ждут "январские морозы" с ледяным дождём

В ночь на 11 марта в Московском регионе ожидаются "январские морозы". Местами температура воздуха упадёт до минус 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы: в Москве минус 10 – минус 12, по области минус 9 – минус 14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до минус 15 – минус 20", — приводит РИА "Новости" слова специалиста.

Синоптик отметил, что днём в субботу с приближением тёплого атмосферного фронта начнётся небольшой снег, который поздним вечером местами станет переходить в ледяной дождь.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Наталья Исакова
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