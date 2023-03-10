В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снежного циклона

Жителей Приморья предупредили о мощном циклоне, который принесёт в край осадки. Синоптики Примгидромета объявили штормовое предупреждение.

Как передаёт "КП – Владивосток", с 12 марта по ночь 13-го числа на большей части территории края ожидается сильный мокрый и простой снег. За 12 и менее часов выпадет около 6–17 миллиметров осадков, в некоторых районах — до 20 миллиметров.

Из-за этого ожидается гололедица и снежный накат, местами метель с порывами ветра в 15–20 метров в секунду. На побережье скорость ветра будет вовсе до 27 метров в секунду.

В связи с этим в школах Владивостока для учеников объявили свободное посещение занятий на понедельник, 13 марта. Об этом сообщили в мэрии города.