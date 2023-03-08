В трёх регионах Сибири закрыли дороги для автобусов

В Кемеровской, Томской и Новосибирской областях закрыто движение рейсового пассажирского транспорта. Причина — мокрый снег с ветром. Об этом сообщает федеральное управление автодорог "Сибирь".

"Восьмого марта с 05:00 до 10:00 (с 01:00 до 06:00 мск) в Новосибирской области, с 06:00 до 11:00 (с 02:00 до 07:00 мск) в Кемеровской и Томской областях в связи с неблагоприятными погодными условиями (мокрый снег, метель, ветер до 19 метров в секунду) ограничено движение пассажирского рейсового транспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт", — сказано в сообщении ведомства.

Водителей личного транспорта попросили соблюдать повышенную осторожность, не превышать скорость, держать дистанцию. Сейчас на трассах ведутся работы в усиленном режиме по очистке и противогололёдной обработке.