Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 04:49

В трёх регионах Сибири закрыли дороги для автобусов

Из-за снегопадов на трассах трёх регионов Сибири ограничено движение автобусов

В Кемеровской, Томской и Новосибирской областях закрыто движение рейсового пассажирского транспорта. Причина — мокрый снег с ветром. Об этом сообщает федеральное управление автодорог "Сибирь".

"Восьмого марта с 05:00 до 10:00 (с 01:00 до 06:00 мск) в Новосибирской области, с 06:00 до 11:00 (с 02:00 до 07:00 мск) в Кемеровской и Томской областях в связи с неблагоприятными погодными условиями (мокрый снег, метель, ветер до 19 метров в секунду) ограничено движение пассажирского рейсового транспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт", — сказано в сообщении ведомства.

Водителей личного транспорта попросили соблюдать повышенную осторожность, не превышать скорость, держать дистанцию. Сейчас на трассах ведутся работы в усиленном режиме по очистке и противогололёдной обработке.

Восстание автовоза: Во Владивостоке больше десяти машин побились в ДТП без участия водителей

Восстание автовоза: Во Владивостоке больше десяти машин побились в ДТП без участия водителей

Ранее в Мордовии на 31-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск столкнулись три автомобиля и грузовик, вследствие чего погибли женщина и четверо детей.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
  • Томская область
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров