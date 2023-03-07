Врач рассказала о заболеваниях, которые чаще всего обостряются весной

Весной чаще всего обостряются психические и психосоматические заболевания. Это происходит из-за изменения погоды, а также истощения организма и дефицита витамина D, рассказала в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" врач-иммунолог Вера Яковлева.

По словам медика, именно весной также растёт количество случаев желудочно-кишечных заболеваний. Кроме того, всё больше людей сталкиваются с весенней аллергией, возникающей не только из-за цветения растений, но из-за таких факторов, как ослабление иммунной защиты, хронический тонзиллит или гайморит. Одним из первых симптомов аллергии может быть насморк. Однако перед началом лечения каплями пациенту всё же следует обратиться к врачу, резюмировала Яковлева.