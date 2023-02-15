Врачи рассказали, как подготовиться к сезону весенней аллергии

С появлением тёплых лучей солнца и первых листочков на деревьях россияне, склонные к аллергии на пыльцу, теряют всякую мотивацию и силы радоваться долгожданной весне. О том, можно ли подготовить организм к приступам поллиноза и облегчить симптомы, аллергологи рассказали изданию "Вести Подмосковья".

По словам руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольги Малиновской, поллинозом страдают 40% жителей планеты, болезнь обостряется при увеличении концентрации пыльцы в воздухе. При попадании пыльцы в дыхательные пути организм начинает синтезировать гистамин — именно его увеличение приводит к слезотечению, кашлю и заложенности носа.

Врач Наталья Логачёва отметила, что важно не допустить наложения аллергии на хронические заболевания или ОРВИ. Она рекомендует завести календарь цветения деревьев и трав своего региона и в эти даты отправиться в отпуск в другую климатическую зону.

"Если такой возможности нет, то на улице ходите в солнцезащитных очках, а по возвращении домой и в течение дня несколько раз промывайте лицо, нос и глаза от пыльцы. Носите одежду, которая легко стирается и обрабатывается от аллергенов, меняйте её полностью как можно чаще. Если открываете окна, вешайте на них мокрую марлю, чтобы оседала пыльца. Не забывайте и о влажной уборке", — предупредила Логачёва.

Максимальная концентрация пыльцы в воздухе наблюдается с четырёх-пяти часов утра до обеда. У врачей можно получить памятку о гипоаллергенной диете, а за один-два месяца до начала цветения включить в свой рацион йогурты, квашеную капусту, жирную морскую рыбу с полиненасыщенными жирными кислотами.

Те, кто знает, что аллергия у них начинается на берёзу, должны убрать из меню сырую морковь, сельдерей, красный перец, яблоки, вишню, а также все виды костянок и орехи. У кого возникает реакция на цветение сирени, исключить оливу и оливковое масло. Можно начать заранее принимать витамины С и В. Но перед покупкой любого лекарства важно проконсультироваться с аллергологом.