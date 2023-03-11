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11 марта, 14:14

Москвич пытался вломиться к Ленину в Мавзолей ради отпущения грехов

Мужчина задержан при попытке проникнуть в Мавзолей Ленина в Москве

<p>Владимир Ленин. Обложка © Getty Images / Imagno</p>

Владимир Ленин. Обложка © Getty Images / Imagno

Мужчина в неадекватном состоянии задержан при попытке проникнуть в Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве ради отпущения грехов вождём революции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В субботу около 09:30 по московскому времени мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в Мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи. Он был задержан и передан медикам", — уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, злоумышленник страдает психическими расстройствами.

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А в феврале на Красной площади был задержан 42-летний москвич, который пытался украсть тело вождя революции Владимира Ленина из Мавзолея.

Андрей Бражников
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