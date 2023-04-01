Психолог назвал 11 признаков токсичных друзей, с которыми лучше прекратить общение

Некоторые могут оказывать на вас негативное влияние даже с самыми лучшими намерениями. Если думаете, что ваш друг ядовит и токсичен, то держаться на расстоянии необходимо для собственного благополучия. Клинический психолог Анита Дмитриева рассказала, что токсичные друзья не всегда явно ужасные люди, но их тонкое поведение может быть вам неполезно. И вот по каким признакам можно определить "токсиков" в своём кругу общения.

Анита Дмитриева — клинический психолог, семейный психотерапевт. Фото © Предоставлено LIFE

1. "Токсики" не уважают ваши границы

Хорошие друзья понимают и уважают потребности и учитывают просьбы. Но иногда отношения становятся настолько слитными, что вам не хватает времени или места для себя.

2. Ваша дружба односторонняя

Любые отношения, в том числе и платонические, должны иметь взаимность. Если это не так, вы можете чувствовать, что отдаёте дружбе больше эмоционального труда, чем получаете в ответ.

3. Вы чувствуете себя опустошённым

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Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете рядом с другом или после встречи с ним. Если ощущаете эмоциональное истощение, чувствуете тревогу, а ваше настроение падает, это признаки, что дружба оказывает на вас негативное влияние.

5. Вы не доверяете

Доверие является важным компонентом любых здоровых отношений. Если знаете, что вас могут обидеть или не сохранить секреты, вряд ли вы станете доверять такому "другу". Вероятно, дружба дала трещину.

6. Токсичные личности вами управляют

Влияние может быть сверхтонким признаком токсичной дружбы. Важно самому не попадать в "слабое положение" и не давать кому-то возможность решать за вас.

7. "Токсики" вами манипулируют

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Если друг обманом пытается заставить вас вести себя определённым образом, внушает чувство вины, использует пассивно-агрессивное поведение и газлайтинг, всё это формы манипуляции, которые трудно обнаружить. В таких случаях вы можете ощущать, что всегда во всём виноваты.

8. Вас не ценят

Подшучивание, обесценивание или давление — формы эмоционального насилия. Независимо от того, сплетничают о вас за спиной, унижают невниманием или толкают в лужу на глазах у других людей. Всё, что заставляет вас чувствовать себя хуже, незначимым, беспомощным или глупым, — признак, что друг вам не друг.

9. Токсичные люди не радуются вашим успехам

Хороший приятель будет праздновать победы вместе с вами, а не ревновать, обижаться или завидовать. Фальшивый друг может провоцировать, ставить в неловкое положение, игнорировать ваш успех из чувства соперничества и ревности. И даже давать вам вредные советы.

10. Вам не сочувствуют

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Токсичный друг не даёт место вашим сложным эмоциям. Независимо от того, проявляет ли он "бодрящий" позитив или кажется холодным, когда вы расстроены. Такие друзья не будут рядом, когда вы переживаете трудные времена. Они могут предложить перестать беспокоиться, чтобы поскорее вернуться к веселью, а вы почувствуете себя оставленным.

11. "Токсики" вас на самом деле не принимают

Скорее всего, токсичный друг не видит или не хочет видеть вас таким, какой вы есть. Это может выглядеть как откровенное принижение или как постоянные попытки вас исправить. Возможно, вы переросли их?