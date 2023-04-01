Психолог перечислила признаки травли ребёнка в школе

Если присмотреться к некоторым изменениям в поведении ребёнка, то можно заметить признаки его травли в школе. Об этом рассказала детский психолог Екатерина Маденко. Она посоветовала насторожиться, если ребёнка раздражают мысли или разговоры о школе, он вдруг закатывает истерики или даже не скрывает ненависти к ней. А также нужно бить тревогу, если школьник просит деньги на постоянные угощения друзей.

"Тревожные сигналы — жалобы на затянувшийся конфликт с одним из одноклассников, пропажа личных вещей и порча имущества. Неожиданно появившаяся замкнутость при стабильной семейной обстановке также может быть признаком, что ребёнок подвергается буллингу в школе", — рассказала Маденко "Газете.ru".

При первых же возникших подозрениях на буллинг родителям следует отправиться в школу и изучить отношения в классе, советует Маденко. Так, например, если при появлении ребёнка все замолкают или возникает раздражение при общении — риск травли высок. Тревожным будет и сигнал, если школьника не берут в игры. При этом он может говорить, что ему так удобней или "одному интересней". Признаком может быть и то, что школьник нарочито долго собирает вещи после урока, словно выжидая, когда из класса выйдут остальные. Психолог подчеркнула, что ни в коем случае подобные проявления в поведении и коммуникациях игнорировать нельзя.

"Следует поговорить об этом с классным руководителем на личной встрече и с администрацией школы при необходимости. Важно показать готовность содействия "со стороны семьи" и подчеркнуть важность работы "со стороны школы". Есть специальные инструкции и пособия с информацией, как действовать педагогическому составу в случае буллинга", — добавляет эксперт.