Никакого дневного сна и ещё 5 запретных послеобеденных привычек

Есть у людей самые разные послеобеденные привычки: прогуляться на свежем воздухе, выпить горячего чая с тортиком или побежать нежиться в ванной. К сожалению, большинство привычных действий могут оказаться вредными как для пищеварения, так и для здоровья, аукнуться лишними килограммами. Чего же нельзя делать сразу после еды?

1. Садиться за руль

Чего нельзя делать сразу после еды. Фото © Freepik

Даже если торопитесь или вам предстоит долгая дорога, не стоит рисковать здоровьем и жизнью, садясь за руль сразу после еды. Организм в ближайшие полчаса точно будет сконцентрирован на переваривании. Отсюда у водителя может появиться сонливость, гарантировано снижение концентрации, быстроты реакции и внимания в целом.

2. После еды нельзя заниматься спортом и гулять

Движение, конечно, жизнь, но не в случае с сытным обедом. Стоит выждать 20–30 минут после трапезы, прежде чем размять ноги ходьбой. Со спортом всё ещё строже — минимум час. Это обусловлено риском возникновения кислотного рефлюкса и несварения.

3. Чистить зубы

Опасные привычки после еды, которые губят организм. Фото © Freepik

Такая послеобеденная привычка знакома худеющим. Многие верят, что сразу после приёма пищи нужно скорее чистить зубы, чтобы не захотеть съесть чего ещё. Да и якобы это полезно и предотвращает кариес. В целом да, но есть небольшой нюанс. Чистить зубы следует минимум через 30–40 минут после трапезы. Дело в том, что сразу после еды верхний слой эмали становится уязвимым для кислот, поступающих из пищи.

4. Почему после еды не стоит спать

Многим знакомо чувство сонливости после сытного и вкусного обеда или ужина. Наступает оно из-за активизации парасимпатической нервной системы. Если говорить просто, то замедляется приток крови к мышечным тканям и ускоряется её прилив к пищеварительному тракту. Организм уходит в режим сбережения энергии. Но не спешите поддаваться слабости и бежать на диван. Спать после еды очень вредно. При горизонтальном положении с полным желудком часть пищевых соков может вытечь из него обратно в пищевод. А это прямой путь к появлению изжоги.

5. И пить холодную воду

Почему после еды нельзя спать и пить холодную воду. Фото © Freepik

Если так и тянет запить трапезу, то проследите, чтобы вода не была холодной. Контраст температур отрицательно скажется на работе пищеварения, может вызвать спазмы и сокращение стенок желудка. Ещё один минус холодной воды сразу после обеда — она выталкивает пищу из желудка. Значит, переедание гарантировано, как и ожирение.

6. После еды нельзя принимать душ