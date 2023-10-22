5 украинских звёзд, которые выбрали Москву, а не Киев Оглавление Юрий Бардаш: по зову сердца Анна Асти: перспектив в Москве больше Станислав Костюшкин: очерки деда пахнут порохом Пианистка Валентина Лисица: поддержала СВО Таисия Повалий: "Я — с Россией!" Отнюдь не все украинские артисты после начала СВО вернулись из России в Киев. Многие предпочли остаться здесь. Причины были разные — от денег до неприятия нацизма. 72897 72897 Станислав Костюшкин, Таисия Повалий, Анна Асти, Юрий Бардаш и Валентина Лисица. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Карпухин, Zuma / Celestino Arce Lavin, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / George.bardash

Юрий Бардаш: по зову сердца

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш решил навсегда связать свою жизнь с Россией. В Киеве его называли "успешным королём тусовок", а он в один прекрасный момент пешком перешёл через границу Грузия – Абхазия. Шёл буквально в никуда — здесь его никто не ждал. Однако после того, как он разместил в Интернете ролик, в котором объяснял собственную позицию по поводу СВО на Украине, выбора не было. Ему позвонили друзья и попросили уехать из Грузии, так как Зеленский отправил за ним грузинских наёмников, чтобы его похитили и вывезли в Киев, в СБУ.

Юрий Бардаш. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / George.bardash

Оказаться в застенках этой сомнительной конторы у Бардаша желания не было. Жалел он только об одном: что не сделал это раньше — в 2014 году. Всё это время он оставался на Украине, снимал клипы на русском языке про Донбасс, пытался образумить сошедшие с ума киевские власти. Однако прекрасно понимал, что вокруг него стягивается петля.

В Москве продюсера "Грибов" и "Квест пистолса" приняли с прохладцей, как конкурента, однако народ его поступок оценил, приняли его и чиновники. Бардаш уже снял фильм "Звук моего региона" о музыкантах ДНР и намерен дальше делать всё, чтобы развивать русскую музыку.

Анна Асти: перспектив в Москве больше

5 октября в СМИ прошла информация о том, что гражданка Украины Анна Дзюба, она же певица Asti, получила российское гражданство по упрощённой схеме. Певица заявила, что она полностью довольна положением, которое занимает в российском шоу-бизнесе.

Певица Анна Асти. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В начале года стало известно о сложностях, возникших у Дзюбы с налоговой инспекцией из-за того, что у неё истекло разрешение на проживание в России. По этой причине даже было закрыто её ИП.

Осенью 2023 стало известно, что поп-дива отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Это было несложно, ведь муж Анны — Станислав Юркин — гражданин России.

Новое гражданство уже позволило объявить Асти об открытии в нашей стране собственного бренда Fenix Music. С певицей уже согласились сотрудничать Лолита, ST, Найк Борзов и другие исполнители.

Станислав Костюшкин: очерки деда пахнут порохом

Поддерживает СВО одессит, звезда группы "Чай вдвоём" Станислав Костюшкин. За это его даже подвергали хейту в Интернете, однако музыкант оказался стойким оловянным солдатиком — и от своих идей не отказался. "Там тоже живут люди!"

Певец Станислав Костюшкин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Музыкант неоднократно ездил в новые регионы России с концертами и возил гуманитарную помощь. Даже бывал на фронте. Певец настроен патриотично, часто пишет в соцсетях и рассказывает СМИ о своём деде Иосифе Шульмане, который прошёл всю Великую Отечественную войну военным журналистом. Музыкант считает, что только сейчас понял, что значат слова деда о том, что каждый его очерк и каждая статья пахнут порохом.

Музыкант ведёт активную детальность, выступает в Кремле, готовит свои передачи, занимается спортом и общается в соцсетях с поклонниками. В общем, хейтеры пробовали его отменить, но это им не удалось.

Пианистка Валентина Лисица: поддержала СВО

В 2022 году в Россию из США переехала знаменитая украинская пианистка, звезда мировой классической музыки Валентина Лисица. Она с 2014 года поддерживала жителей Донбасса в борьбе с нацистами и очень переживала из-за событий, происходящих на Украине.

Пианистка Валентина Лисица. Фото © ТАСС / Zuma / Celestino Arce Lavin

Она и сейчас могла бы молчать и выступать на самых крупных мировых площадках, но Лисица открыто выступила в Интернете, обозначила свою непримиримую позицию к нацистам Украины и поддержала специальную военную операцию России. Выступление получилось значимым, ведь на канал пианистки подписано 700 тысяч человек.

В США Валентину Лисицу тут же попытались отменить — и руководство прервало её тур по Европе. Позже Лисица будет вспоминать, что в Италии ей приходилось играть на открытых площадках и больше всего она боялась, что "прибегут украинцы с кровавыми трусами", тем более что ситуация такая вполне могла случиться. Украинские беженцы угрожали организаторам концерта, но не на тех нарвались.

А затем пианистку просто уволили из Симфонического оркестра Торонто. Валентина Лисица не стала унывать, а просто переехала в Россию — и в 2022 году получила гражданство ДНР. Не хотите слушать лучшую в мире исполнительницу Рахманинова? И не надо, нам самим мало.

Таисия Повалий: "Я — с Россией!"

Настоящим спасением для Украины назвала СВО народная артистка Украины Таисия Повалий.

Певица Таисия Повалий. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В Москве перед началом СВО она оказалась волей случая: вызвали на съёмки на три дня. Приехала налегке, в шубке. 26 февраля должна была улететь обратно на Украину. Но потом случилось то, что случилось, и Повалий осталась в России — возвращаться обратно было смерти подобно.

Сердце её разрывалось между Россией и родной стороной, где осталась её 80-летняя мама, которая подвергалась опасности каждый день: киевские боевики едва ли не каждый день приезжали к её воротам и устраивали стрельбу. Но ехать в Россию пожилая женщина отказывалась: "Нехай мiне тут вбивают! На моей рiдной Украiне!" Вскоре приехать к матери Таисия не могла уже физически: из-за её высказываний украинские власти запретили артистке въезд в страну. Только в начале 2023 года актриса смогла вывезти мать в Россию через Польшу.

Сейчас актриса живёт в Москве, снимает трёхкомнатную квартиру и считает, что она дома. Без дела артистка не сидит. Например, 6 октября она песней "Одолжила" открыла пятый выпуск вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Фолловеры артистки признают, что в последнее время она стала выглядеть моложе — Россия и близость родного человека идут ей на пользу.

Авторы Майя Новик