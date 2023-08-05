В Москву за деньжатами: На что идут отлучённые от гонораров звёзды, сбежавшие после начала СВО

На что идут отлучённые от гонораров звёзды, сбежавшие после начала СВО Оглавление Александр Ревва Лайма Вайкуле Алексей Панин* Данила Поперечный* Дмитрий Назаров* Боль, обида и непонимание — вот эмоции, которые движут продажными артистами, не исключающими возвращение в Россию. Но заявить о себе иначе они уже не могут, а тем временем их места занимают другие. 186646 186646 Лайма Вайкуле, Александр Ревва, Дмитрий Назаров*, Алексей Панин*, Алла Пугачёва. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон / Прокофьев Вячеслав / Серебряков Дмитрий / Савостьянов Сергей / Карпухин Сергей

Александр Ревва

По некоторой информации, сбежавший от СВО в Испанию Александр Ревва вернётся в Москву, чтобы подзаработать на дне памяти Юрия Шатунова в октябре, и выступит на сцене с именитыми деятелями российского шоу-бизнеса. Рвутся в Москву и другие работники сцены, однако теперь им мешает статус и запреты российского законодательства. Ревва, хоть и получил отмену концертов, скучает без статуса иноагента и периодически приезжает за деньжатами.

Александр Ревва. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Мать Реввы рассказала, что он до сих пор прописан в двухкомнатной донецкой хрущёвке, а всё его имущество оформлено на любимую жену.

— Саша сейчас живёт в России и Дубае. Там он востребован. Недавно выступал в Монако по приглашению. Думаю, они не бедствуют. Саша обеспечивает семью, я знаю, — объяснила Любовь Николаевна. — Приехать-то в Россию он может, но ему отменили здесь все концерты. Имущества у него нет, счетов тоже.

В мае Ревва появился на сцене на вручении премии RU.TV под песню со словами: "Нервы не справляются, денежки кончаются", "Всё, что было, то прошло".

Лайма Вайкуле

Не прочь приехать в столицу России и певица Лайма Вайкуле, но намекает, что пора бы снести нынешнюю политическую систему. Вайкуле заявила, что она бы вернулась, если россияне вспомнили идеалы перестройки и 90-х годов.

— В России больше нет культуры, она уехала. Российская культура теперь там, где Максим Галкин*, Алла Пугачёва, — заявила певица.

Сейчас она выступать не хочет, но зарекаться не собирается. Деньги имеют такое свойство — иногда заканчиваться, и при жизни Вайкуле, похоже, решила от них потенциально не отказываться.

Видео © t.me / Хуже и не скажешь

На фестивале в Юрмале заметили, помимо четы Пугачёва – Галкин*, экс-ведущего "Модного приговора" Александра Васильева. На сцене выступали Верка Сердючка, Макс Барских, Вера Брежнева, Андрей Макаревич*. Известно, что все собранные средства будут отправлены на помощь ВСУ, чему возмутилась телеведущая и актриса Яна Поплавская. По её мнению, против звёзд, которые приехали на фестиваль Вайкуле, нужно возбуждать уголовное дело.

Александр Васильев. Фото © ТАСС / Natalia Chernokhatova

Российские публицисты поднимают этот вопрос в своих колонках. Так, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова напоминает, что зампред думского Комитета по культуре Елена Драпеко пообещала, что участники фестиваля Лаймы Вайкуле в Латвии не вернутся в Россию.

— Теперь мы все ждём, когда будут пояснения, при помощи каких инструментов этим людям, участвующим в одном мероприятии с бойцами армии врага, закрыт въезд в Россию, — интересуется Марина Ахмедова.

Алексей Панин*

Ни дня без славы. Скандально известный критик СВО и пропагандист украинских терактов Алексей Панин* дал не менее скандальное интервью Ксении Собчак, в котором он восхищался взрывом на Крымском мосту в октябре 2022 года. Своими высказываниями он может добавить себе ещё пару дополнительных уголовных дел.

Алексей Панин. Фото © Youtube / Осторожно: Собчак

Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку в связи с выходом интервью иноагента Алексея Панина*. В нём актёр публично призывает к развалу России, убийству главы страны. Его слова подпадают под несколько составов преступлений.

По мнению юристов лиги, ответственность может понести и распространитель интервью. В видео продемонстрирован скриншот публикации иноагента о теракте на Крымском мосту, в связи с чем в отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по факту оправдания терроризма. Наличие дисклеймера не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение незаконной информации.

Ещё в мае МВД России объявило в розыск актёра Алексея Панина*, в отношении которого было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Данила Поперечный*

Блогер Данила Поперечный, уже не раз критиковавший СВО и руководство России, а также собственных сограждан, так и не выбрался из ментальной комы. В этот раз он решил пошутить про города на новых территориях, за которые ведутся бои.

Постебавшись над Глотовым, Изюмом и Борисоглебском и сравнив их с Сан-Франциско, комик удостоился гневных комментариев на украинском в ключе — не хочешь приехать в Изюм и посмеяться? Городам СНГ давали названия, не рассчитывая, что они будут задействованы в военных конфликтах, заявил комик.

Стендапер Данила Поперечный получил порцию хейта за шутку про город Изюм. Видео © t.me / Хуже и не скажешь

— Когда я слышу фразу "три дня идут бои за Изюм", я не так сопереживаю этому. Как будто там муравьи сражаются. А ведь там люди гибнут, — сказал Поперечный.

Дмитрий Назаров*

Актёр Дмитрий Назаров продолжает писать графоманские стишки, в этот раз про парламент. Фото © ТАСС / Самолыго Юрий, © t.me / Спецоперация Z

У зрителей сложилось ощущение, что актёр-иноагент Дмитрий Назаров* пытается справиться с тоской по комфортной жизни, близкому кругу друзей и всем остальным ценностям, оставленным в Москве. Но, увы, психологически не выруливает. За время отъезда прошло всего полтора года, но актёр уже подрастерял форму. А графоманский сумбур и броски с высокого стиля на унитазы и помидоры говорят лишь о душевном нездоровье эмигрировавшего.

Очередной его шедевр посвящён деятельности Госдумы и законопроекту о повышении призывного возраста. Назаров* угрожает парламентариям и предлагает им прятаться в тайге.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Авторы Мари Медведева